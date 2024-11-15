В Петербурге задержали военкомов за «мертвые души» на СВО

Правоохранители задержали супружескую пару по подозрению в отправке «мертвых душ» на спецоперацию. Об этом сообщило управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, преступную схему организовали муж и жена, работавшие в местном военкомате.

Сейчас оба задержаны. По версии следствия, 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя жена подыскивали людей, которых фиктивно оформляли на работу в энергосбытовую компанию через сотрудницу отдела кадров.

От лица этих «мертвых душ» подозреваемые заключали несуществующие контракты с Минобороны по участию в СВО. Этим «работникам» начисляли ежемесячные выплаты в 50 тысяч рублей и единовременные 500 тысяч.

«Эти денежные средства злоумышленники присваивали», — отметили в МВД.

Полицейские установили личности двоих фиктивно трудоустроенных человек. Специалисты полагают, что таких «мертвых душ» может быть куда больше. Ущерб от действий подозреваемых оценили в сумму более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по стать о мошенничестве.