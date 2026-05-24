В Петербурге задержали пять человек, подозреваемых в мошенничестве с инвестициями

В Санкт-Петербурге задержана группа из пяти человек, подозреваемых в серии мошенничеств, связанных с инвестициями в «прибыльный бизнес». Об этом написала «Мойка78» .

По данным следствия, злоумышленники — трое мужчин и две женщины — предлагали гражданам вложить деньги в закупку медицинского оборудования, обещая высокий доход от его последующей реализации. Однако после получения средств они не выполняли свои обязательства, а деньги тратили по своему усмотрению.

В результате действий мошенников пострадали несколько человек, общий ущерб составил не менее одного миллиона рублей. Следствие не исключает, что число потерпевших и сумма ущерба могут увеличиться, так как расследование продолжается. Все задержанные находятся под следствием, им грозит уголовная ответственность за мошенничество в особо крупном размере.