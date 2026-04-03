В Петербурге вынесли приговор за вымогательство и разбой в квартире

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум мужчинам, которые незаконно проникли в квартиру и совершили ряд преступлений. Злоумышленники получили по 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщил сайт NevaToday .

По данным объединенной пресс-службы судов города, около трех часов ночи 7 апреля 2025 года виновные и двое неустановленных лиц разработали план по хищению личного имущества. Преступники связали потерпевших скотчем, угрожали предметом, похожим на пистолет, и ножом, а также распылили неизвестный газ в лицо одному из пострадавших.

Злоумышленники требовали 30 тысяч рублей, угрожая насилием. Они забрали банковскую карту, три телефона, кроссовки и другие вещи, общая сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей. Кроме того, преступники похитили два паспорта граждан Узбекистана и другие личные документы.

Один из виновных снимал происходящее на телефон. Неустановленное лицо потребовало с пострадавшего 500 тысяч рублей за возврат похищенного имущества и документов. Затем, угрожая ножом, один из злоумышленников заставил раздеться хозяев квартиры. Все это снимал на видео один из виновных.

После соучастники начали требовать еще 200 тысяч рублей, угрожая распространением видео. Они били потерпевших руками и ногами. Испугавшиеся потерпевшие согласились на передачу денег, но осуществить это не удалось, так как виновных задержали, а неизвестные скрылись. Злоумышленники частично признали вину. Им назначили 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.