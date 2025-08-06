В Нижнем Новгороде похитили мужчину из-за долга в 2,3 млн рублей

В Канавинском районе Нижнего Новгорода похитили местного жителя. Это произошло 26 мая на улице Пролетарская. Пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области сообщила о произошедшем, написало ИА «Время Н».
По данным следствия, четверо злоумышленников вместе с неизвестными людьми потребовали от мужчины 2,3 миллиона рублей. Ранее у них был конфликт с потерпевшим. После отказа нижегородца отдать деньги его силой посадили в машину и увезли на квартиру, где незаконно удерживали.
Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области. Все подозреваемые находятся под стражей.
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