В Нефтеюганске завели дело за вымогательство денег через сайт интим-услуг

В Нефтеюганске (ХМАО) полиция расследует случай вымогательства, жертвой которого стал местный житель. Мужчина связался с девушкой через сайт, предлагающий интим-услуги, и после этого неизвестные начали угрожать ему и требовать деньги, написал Ura.ru .

«Заявителю сообщили, что для получения услуги необходимо внести аванс, а затем потребовали перевести деньги за финансовые убытки», — говорится на официальном сайте полиции Югры.

Потерпевший перевел мошенникам более 133 тысяч рублей. Аферисты утверждали, что из-за его звонков произошел сбой системы и фирма понесла убытки. Сейчас полиция ищет подозреваемых, им может грозить до четырех лет лишения свободы.