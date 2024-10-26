В Москве по делу о взятках в метро арестовали замглавы «Технопромимпорта»

Басманный суд Москвы принял решение об аресте заместителя генерального директора акционерного общества «ВО „Технопромимпорт“» Яны Талиповой. Она стала фигурантом дела о взятках в столичном метрополитене, сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, в декабре 2019 года руководство АО «ВО „Технопромимпорт“» и литовская фирма UAB MAPID LT заключили фиктивный договор на поставку полушпал с целью хищения выделенных департаментом строительства Москвы средств. Сумма сделки составляла 2,3 миллиарда рублей.

По факту заказ разместили на двух предприятиях Белоруссии, он обошелся в 937 миллионов рублей. В период с 2020 по 2024 год столичный метрополитен получил около 200 тысяч комплектов полушпал. Экспертиза установила, что они не соответствовали требованиям по качеству.

Ранее в Москве арестовали еще двух фигурантов по делу о взятке, полученной первым замначальника столичного метрополитена Дмитрием Дощатовым. По версии СК, чиновнику дали взятку, чтобы он закрыл глаза на неисполнение контракта.