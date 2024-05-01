В Москве арестовали 19-летнего виновника смертельного ДТП возле деревни Терехово | 360°

Криминал 01 мая 2024, 23:08 В Москве арестовали 19-летнего виновника смертельного ДТП возле деревни Терехово Freepik

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В Москве арестовали 19-летнего водителя Олега Кардонского, устроившего смертельную аварию на трассе А107 около деревни Терехово. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве заявили, что молодой человек признался, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Обвиняемый просил отправить его под домашний арест, однако суд отказал ему в этом.

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Авария случилась 29 апреля. Предварительно, нетрезвый водитель за рулем Mercedes вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ. В итоге погибло двое взрослых и двое детей пострадали.

Как заявили в прокуратуре, юношу могут привлечь у уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения». За совершение такого преступления грозит срок от восьми до 15 лет.