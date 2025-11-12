В Кургане таксист ответит в суде за кражу кошелька у пассажирки

В Кургане завершено расследование уголовного дела о краже кошелька у пассажирки поезда. Подозреваемый — 60-летний местный житель, работающий таксистом, подобрал потерянный кошелек у железнодорожного вокзала, сообщило Ura.ru со ссылкой на Курганский ЛО МВД на транспорте.

В октябре пассажирка поезда «Курган — Астана» обратилась к сотрудникам патрульно-постовой службы на вокзале. Она сообщила, что потеряла кошелек с 205 тысячами рублей и важными документами — миграционной картой и паспортом. Запись камеры видеонаблюдения показала, что женщина, не заметив потери, поспешила к составу, а кошелек поднял и спрятал в карман мужчина в черном. Сотрудник транспортной полиции узнал в предполагаемом похитителе местного таксиста.

Подозреваемого задержали на парковке, а в его кармане обнаружили похищенный кошелек. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Таксисту грозит штраф до 200 тысяч рублей или удержание дохода. Материалы дела направлены в суд.