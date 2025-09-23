В Камешкирском районе Пензенской области пресекли незаконную вырубку сосен

На территории Камешкирско-Лопатинского лесничества, в районе Порзовского участкового лесничества, обнаружена незаконная рубка лесных насаждений. Об этом написала «Пенза-пресс» .

В процессе контроля за сохранностью леса был выявлен факт незаконной заготовки деревьев породы сосна. По информации Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, объем незаконно срубленной древесины составил 3,15 кубометра. Ущерб от действий браконьеров оценивается более чем в 135 тысяч рублей.

Все материалы по данному правонарушению направлены в отдел МВД России по Камешкирскому району для установления виновных и привлечения их к ответственности согласно законодательству.