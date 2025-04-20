В Иркутской области отец выстрелил в 11-летнего сына и заставил его молчать

Baza: отец выстрелил в 11-летнего сына и велел молчать в Иркутской области

В Иркутской области во время планового осмотра в больнице врачи обнаружили пулю в груди у 11-летнего мальчика, которая оказалась там еще в январе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Мальчик жил с родителями и младшим братом. В середине апреля он пожаловался на боль в спине, и мама отвела его в больницу. Проведя обследование, на рентгеновском снимке врачи заметили пулю от травматического пистолета, о чем сразу же сообщили в полицию.

Ребенок рассказал, что в январе его 37-летний отец принес домой пистолет, выпил и выстрелил в него. После этого велел сыну молчать об этом.

Мама мальчика подтвердила его слова. Она вспомнила, что слышала из комнаты странный громкий звук. Когда она зашла, муж и сын сказали, что все нормально, правда, ребенок в этот момент выглядел испуганным.

Мальчика уже прооперировали, а его отца арестовали.

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