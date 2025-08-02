В Греции многодетная мать утопила дочь в море и ушла

Мать выбросила в море трехлетнюю дочь, которая была в коме. Тело девочки нашли на пляже Палео Фалиро, сообщило CNN Greece.

Полицейские обнаружили у ребенка травмы на голове и колене, нанесенные до остановки сердца. В ходе следствия стало известно, что у девочки было метаболическое заболевание. Она утонула в море, наглотавшись песка и воды.

В смерти ребенка заподозрили ее мать. Женщина алжирского происхождения незаконно проживала в Греции с тремя детьми. Ее сразу задержали.

После изучения видеозаписей с камер наблюдения выяснилось, что мать везла коляску с девочкой, а позднее вернулась уже без нее. Предположительно, женщина избавилась от дочери, которую считала безнадежно больной.

На допросе подозреваемая заявила, что произошел несчастный случай. Отца детей сейчас разыскивают, поскольку он пропал без вести.

Ранее в США мужчина утопил трехмесячного сына в ведре, чтобы отомстить жене. После этого он напал на женщину, она выжила.