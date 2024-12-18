В деле экс-замминистра обороны Иванова появился арестованный Rolls-Royce

РИА «Новости»: Rolls-Royce Иванова за 10 млн рублей арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал в рамках расследования по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова элитный автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 10 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебного дела.

В деле Иванова был упомянут автомобиль модели Ghost 2013 года выпуска, рыночная стоимость которого стартует от 10 миллионов рублей. Агентство уточнило, что арестованный Rolls-Royce был оформлен на компанию ООО «Гермес-Техно». На машину наложили арест в октябре.

Учредителем компании являлся Станислав Кузнецов. Предположительно, он был водителем семьи Иванова. На ООО «Гермес-Техно», которая занималась торговлей компьютерами, также были оформлены автомобиль Bentley Continental GT и 10 мотоциклов.

Ранее Басманный суд по делу Иванова арестовал катер марки Aluma Storm модели 577 и 23 машины.