В Челябинске удалось раскрыть убийство и разбой 18-летней давности

В Челябинске удалось раскрыть убийство и разбой, которые произошли 18 лет назад. Пресс-службы МВД и СК сообщили об этом URA.RU .

«По подозрению в совершении преступления оперативниками областного полицейского главка задержан ранее судимый 57-летний житель Коркино», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Установлено, что злоумышленник нанес женщине удар ножом, после чего открыто похитил ее сумку с деньгами и телефоном «Моторолла». Ущерб составил немногим более шести тысяч рублей. Потерпевшая скончалась от полученных ран в тот же день.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.