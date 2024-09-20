В Благовещенске сбивший 9 пешеходов водитель получил 14 лет колонии

Благовещенский районный суд приговорил водителя Евгения Бакарюкина, сбившего девять человек на тротуаре, к 14 годам колонии общего режима. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Водителя признали виновным по статье о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом.

«Благовещенский районный суд назначил Бакарюкину Евгению наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбываем в исправительной колонии общего режима», — сказал судья.

Также подсудимого лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. В пользу шести пострадавших с него взыскали 15 миллионов рублей за моральный вред.

Авария произошла 14 июня. Нетрезвый водитель не справился с управлением,вылетел на тротуар и сбил людей. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое подростков. Четверо пострадали. Водителя задержали в тот же день.