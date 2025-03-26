Ущерб от киберпреступлений в Нижегородской области составил 3,8 млрд рублей

В Нижегородской области за прошедший год зарегистрировано свыше 11,5 тысяч преступлений, связанных с информационными технологиями. Об этом сайту «Время Н» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным полиции, большинство преступлений совершено с использованием мобильной связи — 6431 случай. Еще 1751 преступление связано с применением расчетных пластиковых карт, 539 — компьютерной техники, 337 — программных средств.

Половина из этих правонарушений приходится на мошенничества. Следом идут незаконный оборот наркотиков, кражи и преступления в сфере компьютерной информации.

Жертвами становились люди разных возрастов, профессий и социальных групп. Общий размер ущерба от киберпреступлений составил 3,8 миллиарда рублей.