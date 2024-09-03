Украинский полк «Днепр-1» в России приравняли к террористам

В федеральный список организаций, которые в соответствии с законодательством России признали террористическими, включили украинский батальон «Днепр-1»*. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Батальон внесли в единый список террористических организаций как террористическое сообщество под номером 52.

Решение об этом принял Южный окружной военный суд еще 14 декабря 2023 года, в силу оно вступило 25 июня 2024-го.

Судя по данным из открытых источников, полк полиции «Днепр-1»* создали приказом главы МВД Украины в апреле 2014 года. Он стал первым добровольческим формированием особого назначения в структуре ведомства.

Боевики из этого подразделения принимали участие в так называемой АТО, а его членов обвинили в похищениях и пытках людей.

Саму Украину тоже могут признать террористическим государством. Не исключено, что Совбез ООН рассмотрит этот вопрос на основании запроса нескольких африканских стран.

*Запрещенная в России террористическая организация.