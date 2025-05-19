Уголовное дело завели на парня и девочку, которые собирались распространять наркотики в Курганской области

В Курганской области возбуждено уголовное дело против подростка, освобожденного досрочно из исправительного учреждения, и несовершеннолетней девушки, подозреваемых в вовлечении в распространение запрещенных веществ через интернет. Об этом рассказал Ura.ru .

В феврале 2023 года молодой человек убедил девушку, достигшую лишь 16-летнего возраста, заниматься сбытом наркотиков путем организации тайников-закладок за денежное вознаграждение. Молодые люди раздобыли партию наркотиков, спрятали ее в заранее приготовленные места на территории села Введенское Кетовского района, намереваясь продать их зависимым потребителям. Но завершить преступные намерения им помешал оперативный перехват сотрудников правоохранительных органов.

Молодых преступников обвиняют в покушении на нелегальную торговлю наркотиками с применением информационных технологий. Согласно статье Уголовного кодекса РФ, обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от восьми до 15 лет с наложением штрафа.