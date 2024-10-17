Уголовное дело возбудили после смерти загрызенной львами работницы парка «Тайган»

СК возбудил уголовное дело о смерти сотрудницы парка «Тайган» в Крыму

Следственный комитет в Крыму возбудил уголовное дело по факту смерти сотрудницы парка «Тайган», которую загрызли львы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Следствие установило, что проработавшая в парке сотрудница забыла закрыть засов между двумя помещениями. Один из хищников напал на женщину и растерзал ее.

Уголовное дело завели по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности. Коллеги погибшей заявили, что она строго соблюдала технику безопасности.

После происшествия парк закрыли. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли документы. Ход дела контролирует прокуратура Крыма.