Угнанный автомобиль из Шадринска задержали на трассе «Иртыш»

Полицейские из Шадринска раскрыли дело об угоне автомобиля в Курганской области. Фигурантом оказался 35-летний мужчина, уволенный из организации по грузоперевозкам. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник решил вернуться на работу, но получил отказ. После этого он взял ключи от машины коллеги, пока тот был в рейсе, и уехал.

Задержать угонщика удалось на федеральной трассе «Иртыш» в Мишкинском округе. Представители организации быстро заметили пропажу и сообщили в полицию.

«По горячим следам угнанный автомобиль задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы отделения полиции "Мишкинское" на автодороге "Иртыш"», — говорится в пресс-релизе ведомства.