Участников ОПГ в Перми осудили за мошенничество с автостраховкой на 2,4 млн рублей
В Перми восемь человек получили приговор за создание организованной группы, которая инсценировала страховые случаи и получила более 2,4 миллиона рублей незаконных выплат. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, фигуранты организовывали подставные ДТП с участием такси и незаконно оформляли страховые выплаты по договорам гражданской ответственности. В преступной схеме были задействованы руководитель и водители таксопарка, индивидуальный предприниматель и начальник отдела урегулирования убытков одного из акционерных обществ.
Злоумышленники частично возместили материальный ущерб. Двоим назначили наказание в виде условного лишения свободы. Остальные получили обязательные работы.