Участников ОПГ, которые занимались незаконным обналичиванием денег, задержали в Татарстане

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании в Татарстане группы из семи человек, которые подозреваются в нелегальной банковской деятельности. Об этом написал сайт kp.ru.
Установлено, что ОПГ действовала в Казани с октября 2023 года. Одни участники группировки занимались поиском клиентов и проведением переговоров, другие же перевозили крупные суммы наличности. Злоумышленники осуществляли незаконные операции через фиктивные компании.
По данным следствия, их криминальный доход превысил 43 миллиона рублей. Расследование дела продолжается.
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