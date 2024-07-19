Участником нападения на депутата Матвеева в Самаре оказался подросток

Подросток вошел в число трех задержанных мигрантов, напавших на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Против ударивших по голове депутата молодых людей завели уголовное дело о хулиганстве.

О нападении группы мигрантов в Самаре депутат Матвеев сообщил в минувший четверг, 18 июля, в своем Telegram-канале. Он пояснил, что стал свидетелем, как молодые люди избивали прохожих на улице, и решил их остановить. Вместе с водителем народный избранник подошел к мигрантам, но даже ничего не успел сказать, как ему нанесли удар по голове.

Одного из участников нападения Матвеев вместе с водителем удерживали до приезда полиции, после чего депутат отправился в больницу, где ему зашили рану и наложили повязку. Кроме того, туда же приехал следователь, который взял у пострадавшего показания. По словам Матвеева, один из участников нападения оказался трижды судим.

Уголовным делом против напавших на депутата мигрантов заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил самарскому главку переквалифицировать статью на покушение на убийство и доложить о ходе расследования.