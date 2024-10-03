Убийцу-рецидивиста из ЯНАО отправили в тюрьму на 9 лет

На Ямале рецидивиста осудили за убийство собутыльника. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Преступник, за плечами у которого уже было несколько судимостей, познакомился с мужчиной у магазина и пригласил его к себе выпить. Однако во время застолья они поссорились, и хозяин квартиры попробовал выпроводить гостя, но тот не согласился уйти.

Тогда мужчина воткнул ему в шею нож, от чего жертва погибла на месте. Убийцу признали виновным и приговорили к девяти годам колонии особого режима.