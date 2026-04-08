Убийство бывшего мошенника раскрыли под Челябинском

В садовом некоммерческом товариществе «Северный» под Златоустом обнаружили тело местного жителя со следами огнестрельных ранений. Ранее убитый имел проблемы с законом за мошенничество, поэтому одной из первых версий стало убийство из-за финансовых разногласий. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Потерпевший состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции за мошеннические действия, поэтому полицейские не исключали вероятность конфликта из-за денег. Также причиной убийства могла стать личная неприязнь», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следственный комитет и полиция провели ряд оперативных мероприятий: определили круг общения потерпевшего, произвели обыски, допросили свидетелей и собрали характеристики. Важную роль сыграли записи с камер видеонаблюдения, которые помогли восстановить картину произошедшего.

Согласно пресс-службе СКР по региону, установлено, что на мужчину напала группа из трех человек. Они проследили за ним до леса, где распылили перцовку в лицо, затем избили и застрелили.

Злоумышленников задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.