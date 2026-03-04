У бывшего главы департамента культуры Москвы изъяли имущество на 5 млрд рублей

У экс-главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского и бывшего председателя ГТК России Анатолия Круглова конфисковали имущество общей стоимостью в пять миллиардов рублей. Об этом сообщили источники издания «Коммерсант» .

Судебное постановление о передаче государству принадлежащего фигурантам и связанных с ними лицам имущества уже вступило в законную силу, отмечают собеседники газеты.

В прокуратуре выяснили, что не имея официальных доходов, достаточных для таких трат, Кибовский совместно со своим деловым партнером Андреем Нероденковым построили особняки в престижном подмосковном поселке, приобрели квартиры, апартаменты и иную коммерческую недвижимость, а также люксовые автомобили, мотоциклы и акции.

Общая стоимость активов, оформленных на подставных лиц и родственников, достигла почти полутора миллиардов рублей. Помимо этого, экс-глава департамента культуры содействовал значительному завышению стоимости активов компании — владелицы объекта культурного наследия в центре Москвы, что позволило впоследствии получить почти 1,2 миллиарда рублей выгоды от ее продажи.

Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Помимо этого, Кибовский и Нероденков проходят по уголовному делу о коррупции.