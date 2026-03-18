Троих подростков задержали по подозрению в угоне машины с территории ТЦ в ЯНАО
В городе Губкинский (ЯНАО) правоохранители задержали троих подростков, подозреваемых в угоне машины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, преступление было совершено 21 сентября 2025 года. Юноши заранее договорились похитить автомобиль, припаркованный на территории торгового центра.
После обращения собственника в полицию личности подозреваемых были быстро установлены, и их задержали. Возбуждено уголовное дело.
