Трое злоумышленников избили и ограбили петербуржца на Муринской дороге

Трое злоумышленников напали на жителя Мурино. О происшествии в полицию заявил 24-летний пострадавший спустя четыре дня. Об проинформировал сайт «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшего, неизвестные избили его и похитили имущество на 90 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте от 28 до 34 лет. Один из них, 33-летний местный житель, пытался сбежать от полиции и выпрыгнул из окна второго этажа, после чего его увезли в больницу.

Силовик изъяли часть похищенного имущества. О конкретных украденных вещах не сообщается. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.