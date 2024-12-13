Трое студентов подозреваются в похищении человека ради 600 тысяч рублей в Петербурге

Полицейские Санкт-Петербурга задержали трех студентов по подозрению в причастности к похищению человека и вымогательству 600 тысяч рублей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Жертвой злоумышленников стал 18-летний петербуржец. Похитители напали на него на углу проспектов Маршала Жукова и Ленинского, силой посадили в арендованный автомобиль и стали возить по городу, требуя вернуть долг, пишет сайт «Петроград».
Не получив деньги, фигуранты пригрозили молодому человеку расправой и высадили его из машины. Сейчас подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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