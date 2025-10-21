Трое подростков украли вейпы и сигареты из магазина в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали трех несовершеннолетних, которые украли вейпы и сигареты из торговой точки во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на представителей регионального ведомства.

По информации силовиков, в ночь на воскресенье, 19 октября, дежурные наряды получили описание подростков, разбивших стекло и проникших в магазин на Будапештской улице.

В ходе патрулирования во дворе дома на улице Олеко Дундича правоохранители заметили молодых людей, соответствующие описанию. У одного из них был рюкзак с украденными устройствами для испарения курительных жидкостей и пачками сигарет. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции.