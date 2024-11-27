Трех жителей Ижевска обвинили в убийстве знакомого

В Ижевске трех молодых людей обвинили в убийстве знакомого. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на СУ СКР по Удмуртии.

Предположительно, трое приятелей от 17 до 21 года выпивали вместе со знакомым 2 ноября рядом с одним из общежитий Ижевска. В какой-то момент застолье переросло в конфликт.

Тогда троица несколько раз ударила ножом приятеля, потом его положили в багажник и увезли на пустырь, где забили до смерти. Тело нашли 24 ноября. Возбуждено уголовное дело, обвиняемых готовятся поместить под стражу.