Трех российских подростков обвинили в поджоге бомбардировщиков на военном аэродроме

Трех подростков заподозрили в попытке поджога двух стратегических бомбардировщиков Ту-22М на военном аэродроме в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, молодых людей арестовали, они находятся в СИЗО по обвинению в подготовке террористического акта. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Двоим фигурантам по 17 лет, самому младшему — 15. Их задержали еще 18 сентября. По версии следствия, юные диверсанты планировали проникнуть на территорию военного аэродрома в Усольском районе, чтобы нанести ущерб двум Ту-22М.

Брат одного из задержанных с весны принимает участие в специальной военной операции.

Ранее суд приговорил организованную группировку из 13 диверсантов к реальным срокам. Они планировали диверсии на авиабазе ВКС России в Приморском крае, а также многочисленные поджоги на железных дорогах.