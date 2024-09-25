Топившего ребенка-инвалида тренера по плаванию задержали в Москве

Правоохранители задержали тренера по плаванию оздоровительного центра на юге Москвы. Мужчина во время индивидуального занятия применил к подопечному физическое насилие, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

Следователи задержали тренера в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Они провели с подозреваемым необходимые следственные действия, допросили свидетелей и просмотрели записи камер видеонаблюдения. По версии следствия, мужчина применил физическое насилие к ребенку 2014 года рождения.

Занятие прошло 22 сентября в оздоровительном центре на улице Генерала Белова, сообщил Telegram-канал «112». Тренер толкал и топил мальчика-инвалида. Мать ребенка написала заявление в полицию.

Инструктора бассейна в Подольске в 2022 году тоже заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Одна из его подопечных умерла во время тренировки по синхронному плаванию.