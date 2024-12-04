Тюменца обвинили в вымогательстве денег и машины у сына местного бизнесмена

В Тюмени 45-летнему мужчине предъявили обвинения в том, что он вымогал деньги и автомобиль у сына местного предпринимателя. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Следствие считает, что мужчина одолжил сыну бизнесмена 12 миллионов рублей, а, когда не получит деньги назад, то начал угрожать должнику и шантажировать его.

В итоге вымогатель получил внедорожник Toyota и квартиру в Тюмени и продал и машину, и недвижимость. Кроме того, он также вернул назад шесть миллионов рублей, после чего скрылся.

Весной мужчину задержали и заключили под стражу. В ближайшее время дело передадут в суд.