Тюменского наркобарона осудили в Челябинске
В Челябинске осудили жителя Тюмени, которого обвиняли в попытке сбыта крупной партии наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Сосновский райсуд региона.
Мужчину задержали около года назад. При себе у него нашли нашли 4,7 килограмма наркотиков. Кроме того, его уличили в отмывании более 600 тысяч рублей.
Мужчину осудили на шесть лет колонии строгого режима, кроме того, он заплатит 100 тысяч штрафа.
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