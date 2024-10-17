Тюменского наркобарона осудили в Челябинске

В Челябинске осудили жителя Тюмени, которого обвиняли в попытке сбыта крупной партии наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Сосновский райсуд региона.

Мужчину задержали около года назад. При себе у него нашли нашли 4,7 килограмма наркотиков. Кроме того, его уличили в отмывании более 600 тысяч рублей.

Мужчину осудили на шесть лет колонии строгого режима, кроме того, он заплатит 100 тысяч штрафа.