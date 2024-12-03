Тюменку осудили за убийство человека на спор

Жительницу деревни Падерина осудили за то, что она спор убила пьяного человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

В декабре прошлого года пьяная женщина после застолья поспорила с приятелем, что сможет зарезать их уснувшего знакомого. И одним ударом ножа в грудь превратила свои намерения в жизнь. Жертва скончалась на месте.

Женщина в ходе следствия во всем созналась, ее отправили в колонию общего режима на девять лет.