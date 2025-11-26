Тюменец заплатит почти полмиллиона рублей за браконьерство в Курганской области

Жителя Тюмени задержали за нелегальную охоту в Шатровском заказнике Курганской области. Об этом сайту URA.RU сообщили представители региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, за убийство лося мужчина получил штраф в 100 тысяч рублей, его также обязали возместить государству еще 320 тысяч рублей за нанесенный экологический ущерб.

Суд постановил взыскать полную сумму компенсации с охотника, поскольку отсутствие разрешительной документации нарушает законодательство. Итоговая сумма взыскания составила 420 тысяч рублей.