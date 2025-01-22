Тюменец снова попал под стражу после 20-летнего заключения

Жительница Тюмени столкнулась с неприятностью: в ее квартиру на первом этаже проник злоумышленник — бывший заключенный. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел города.
Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже из ее квартиры. Исчезли 100 000 рублей, мобильный телефон и ювелирные изделия. Полицейские задержали подозреваемого — мужчину 1983 года рождения. Ранее он провел более 20 лет в тюрьме за убийство.
Задержанный признался, что вскоре после выхода на свободу в 2024 году начал совершать квартирные кражи. Мужчина рассказал, что выбирал квартиры на первых этажах, где не горели огни, вскрывал окна и проникал внутрь.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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