Тюменец снова попал под стражу после 20-летнего заключения

Жительница Тюмени столкнулась с неприятностью: в ее квартиру на первом этаже проник злоумышленник — бывший заключенный. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел города.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже из ее квартиры. Исчезли 100 000 рублей, мобильный телефон и ювелирные изделия. Полицейские задержали подозреваемого — мужчину 1983 года рождения. Ранее он провел более 20 лет в тюрьме за убийство.

Задержанный признался, что вскоре после выхода на свободу в 2024 году начал совершать квартирные кражи. Мужчина рассказал, что выбирал квартиры на первых этажах, где не горели огни, вскрывал окна и проникал внутрь.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».