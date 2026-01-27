Тело женщины обнаружили после квартирного пожара в Петербурге
Смертельный пожар произошел в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на Союзном проспекте. Там огонь охватил однокомнатную квартиру. Пламя распространилось на площади два квадратных метра.
На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники. Специалисты обнаружили в задымленном помещении тело женщины. Проводится проверка.
