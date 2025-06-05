Тела двух убитых мужчин обнаружили в тундре на Ямале

Тела двух молодых людей, убитых еще зимой, обнаружили в тундре вблизи села Антипаюта. Преступление произошло в феврале 2025 года. Об этом сайту «Свободная Пресса» сообщили представители СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным правоохранителей, двое подозреваемых, 32 и 34 лет, были задержаны вскоре после убийства, однако тела жертв, 24 и 26 лет, удалось обнаружить только недавно благодаря длительным поисковым мероприятиям.

Обвиняемые скрыли тела в тундре, что значительно затруднило их обнаружение под снежным покровом. Сейчас фигуранты дела находятся под стражей, им предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц.