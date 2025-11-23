Таксиста отправили в колонию за серию краж у пьяных пассажиров в Самаре

В Самаре двое мужчин, работающих таксистами, подозреваются в серии краж. С декабря 2024 по февраль 2025 года 42-летний житель Самары и его знакомый воровали телефоны и банковские карты у пьяных пассажиров. Об этом сайту «Сова» сообщили представители областной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, четыре жителя областной столицы стали жертвами этих преступлений и подали иски. Ущерб от действий злоумышленников превысил 600 тысяч рублей.

Один из таксистов был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима. Несмотря на его отказ добровольно возместить ущерб, это будет сделано по решению суда. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления. Наказание второму водителю пока не назначено — его уголовное дело расследуют отдельно.