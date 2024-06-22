Свесившего двухлетнюю падчерицу из окна многоэтажки петербуржца арестовали

Фото: РИА «Новости»

Петербуржца, свесившего из окна 13-го этажа двухлетнюю дочку своей сожительницы, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ходатайство об аресте обвиняемого в покушении на убийство девочки рассмотрел Невский районный суд.

По данным следствия, 15 июня мужчина поссорился с сожительницей, схватил ребенка за ноги и свесил из окна. Происходило все на улице Белышева. Женщина умоляла его отпустить дочку.

В итоге злоумышленник перестал держать девочку висящей вниз головой на высоте 13-го этажа, но вскоре снова начал издеваться над беззащитным ребенком аналогичным образом. Мать смогла уговорить его вернуть дочь в квартиру.

Согласно постановлению суда мужчина пробудет под стражей до 19 августа.

В региональном главке МВД ранее сообщали, что прибывшим на место полицейским мужчина заявлял, что якобы хотел таким образом воздействовать на подругу, которую назвал невменяемой.

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