Свердловчанина осудили на 9 лет за жестокое убийство собутыльника

В Свердловской области жителя Краснотурьинска осудили на девять лет за жестокое убийство. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР региона.

Мужчина выпивал с 19-летним знакомым, и они поссорились. Тогда старший товарищ напал на собутыльника и жестоко расправился с ним 35 ударами ножом.

После мужчина рассказал об убийстве своей матери, которая и вызвала полицию. Отбывать срок преступник будет в колонии строгого режима.