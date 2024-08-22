Свердловчанина осудили на 9 лет за жестокое убийство собутыльника

В Свердловской области жителя Краснотурьинска осудили на девять лет за жестокое убийство. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР региона.

Мужчина выпивал с 19-летним знакомым, и они поссорились. Тогда старший товарищ напал на собутыльника и жестоко расправился с ним 35 ударами ножом.

После мужчина рассказал об убийстве своей матери, которая и вызвала полицию. Отбывать срок преступник будет в колонии строгого режима.

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