Свердловчанин до смерти избил двух собутыльников и получил 12 лет колонии

Суд Нижнего Тагила рассмотрел уголовное дело, возбужденное по факту двойного убийства. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанций региона.
Установлено, что осенью 2024 года 43-летний мужчина, встретив троих незнакомцев, пригласил их выпить. Конфликт, возникший в процессе вечеринки, закончился кровавой расправой. Фигурант жестоко избил оппонентов; двое из них скончались от полученных травм.
Подсудимый свою вину отрицал, утверждая, что действовал в целях самообороны. Ему назначили наказание в виде 12 лет и 20 дней заключения в колонии строгого режима.
