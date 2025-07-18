Суд в Омске вынес наказание группе из 16 человек, причастной к организации борделя

Орский городской суд вынес вердикт по делу о нелегальном бизнесе, организованном группой из 16 человек. Установлено, что подсудимые участвовали в функционировании сети притонов, в которой осуществлялось принуждение женщин к занятиям проституцией, иногда насильственными методами. Об этом написал 56orb.ru.
Рассматриваемое судебное дело вскрыло серию эпизодов, включая вовлечение несовершеннолетних в совершение уголовных деяний, а также нарушения принципа неприкосновенности жилья.
Организатор преступной сети осужден на срок шесть лет заключения в колониях общего режима с последующим ограничением свободы на два года. Два участника дела получили наказание условно, остальным присудили штрафы в диапазоне от 40 до 150 тысяч рублей.
Решение суда вступает в законную силу после завершения сроков апелляционного обжалования.
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