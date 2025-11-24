Суд в Москве продлил домашний арест Валерии и Артему Чекалиным

Гагаринский суд Москвы оставил под домашним арестом Валерию и Артема Чекалиных. Их обвиняют в выводе за границу 251,5 миллиона рублей на счета компании в ОАЭ. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Сергей Гуров.

«Суд продлил срок домашнего ареста Валерии и Артему (Чекалиным — прим. ред.) на шесть месяцев», — сказал собеседник агентства.

Им запрещено покидать место жительства ночью.

В понедельник Гагаринский суд Москвы проведет предварительное заседание по делу в закрытом режиме. Чекалины остаются под домашним арестом.

Третий фигурант, Роман Вишняк, признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке тем же судом, но дата пока не назначена.

Ранее суд изменил меру пресечения для экс-главы департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова. Теперь ему запрещено выполнять определенные действия из-за проблем со здоровьем вместо домашнего ареста.