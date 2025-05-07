Суд приговорил жителя Ставрополья к 18 годам за подготовку теракта на предприятии

Южный окружной военный суд приговорил работники одного из оборонно-промышленных предприятий Ставропольского края к 18 годам лишения свободы за попытку подрыва газовой подстанции на предприятии и участие в террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Следствие выяснило, что фигурант летом 2023 года присягнул на верность запрещенному украинскому националистическому батальону, записав видеоролик, который отправил одному из ее участников.

Мужчина сообщил, что трудится на оборонно-промышленном предприятии, и договорился с членом организации о подрыве трансформаторной или газовой подстанции на территории объекта.

В сентябре обвиняемый приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства. Однако 5 октября сотрудники правоохранительных органов его задержали.

После его признали виновным по нескольким тяжким статьям, включая подготовку теракта, участие в террористической организации, незаконное изготовление и транспортировку взрывчатки. По решению суда 18 лет он будет отбывать в колонии строгого режима, но первые четыре года — в тюрьме. Также ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее безработного мужчину задержали за призывы к уничтожению Крымского моста в украинских чатах.