Суд отклонил жалобу экс-кадровика Минобороны на изъятие данных о доходах

Фото: РИА «Новости»

Гарнизонный военный суд РФ отклонил жалобу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова на неуведомление о получении следствием данных о доходах его семьи. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Жалобу адвокатов на действия и бездействие следственных органов оставить без удовлетворения», — заявил судья.

Кузнецов остался недоволен отсутствием уведомления о том, что следствие получило данные о доходах его семьи. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, подозреваемый принимал участие в нем по видеосвязи.

Ранее суд наложил арест на имущество дочери Кузнецова, под арест попала ее квартира. Экс-сотрудника Минобороны подозревают в получении взятки. Следствие заявило, что он получил от краснодарского бизнесмена Льва Мартиросяна земельный участок и жилой дом на общую сумму более 30 миллионов рублей.

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