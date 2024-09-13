Суд оставил под стражей фигурантку дела о торговле детьми

Мосгорсуд отклонил апелляцию адвоката и оставил под стражей Юлию Логинову, которой предъявили обвинение в торговле детьми. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Женщину задержали в прошлом году, когда ее ребенок попал в больницу и у него в крови обнаружили запрещенные препараты. Позже ДНК-экспертиза показала, что ни один из 15 детей Логиновой не является ей родным.

По данным следствия, женщина и ее подельницы находили беременных, желавших сделать аборт, и убеждали сохранить детей, окружая всей необходимой заботой. После родов они забирали младенцев и, подделывая документы, оформляли их как своих. Всего следователи выявили почти два десятка таких эпизодов.

Сама подсудимая признала вину и начала активно помогать органам в расследовании.

В августе в этом уголовном деле появился 13-й фигурант.