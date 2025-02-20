Суд Челябинска арестовал уроженцев Таджикистана, похитивших человека

В Челябинске избрали меру пресечения девятерым уроженцам Таджикистана, которые обвиняются в похищении человека. Всех фигурантов дела заключили под стражу до 19 апреля. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По версии следствия, 15 февраля иностранцы похитили мужчину и отвезли его в частный дом в поселка Аэропорт. Они угрожали родителям потерпевшего расправой над их сыном, а также требовали у них деньги и другое имущество.

Злоумышленники пошли на преступление, узнав об интимной связи между мужчиной и одной из их родственниц. Сейчас против девяти задержанных следователи возбудили уголовное дело.