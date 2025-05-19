Суд арестовал хирурга Алтуняна по делу о порнографии

Кунцевский суд Москвы вынес решение об аресте пластического хирурга и блогера Юрия Алтуняна. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Его обвинили в изготовлении и распространении порнографических материалов. В отношении Алтуняна возбудили уголовное дело. Хирургу грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Подозреваемого задержали 16 мая. Юрий Алтунян проводил пластические операции в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Пятигорске. Также он является руководителем медицинского центра. Сейчас запись к нему недоступна.

Также хирург вел блог в Instagram*, где у него более двух миллионов подписчиков. Алтунян делился подробностями своей работы и давал связанные с косметологией советы.

Ранее стало известно об аресте хирурга Екатерины Лонской. По версии следствия, она случайно покалечила жену главы Федерации еврейских общин России.

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